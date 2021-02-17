ФАС предлагает увязать скидки на ж/д перевозку угля с экологичностью портов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает увязать скидки на перевозку угля по железной дороге с экологичностью российских портов. Об этом говорится в материалах ФАС к совещанию у премьер-министра Михаила Мишустина о перспективах развития угольной отрасли (копия материалов имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что совещание прошло 16 февраля.

"ФАС России предлагает увязать скидки на перевозку угля с экологичностью порта. Объем безопасной перевалки угля по каждому порту должен определить Росприроднадзор", - считают в антимонопольной службе.

Стимулировать перевозки угля в морские порты, отвечающие современным требованиям к безопасности и экологии, предполагается за счет пересмотра скидок на транспортировку твердого топлива в направлении "грязных" портов.

Тарифы и прибыль РЖД

ФАС обратила внимание и на необходимость применения долгосрочной тарифной политики в период после 2025 года. В материалах отмечается, что использование такого подхода к тарифам на железнодорожную перевозку гарантирует предсказуемость изменения затрат и создает предпосылки для инвестиций в базовые отрасли промышленности и смежные виды транспорта.

В ведомстве не разделяют позицию РЖД об убыточности перевозок угля. Более того, согласно проведенному анализу, перевозки угольной продукции как в целом, так и в экспортном сегменте являются прибыльными с точки зрения формирования маржинальной прибыли, участвующей в покрытии постоянных расходов, но ниже средней полной себестоимости.

В материалах говорится, что при принятии решений о пересмотре тарифов необходимо учитывать и конкурентоспособность российской угольной продукции на внешнеторговых рынках.