Минфин инициирует рассмотрение на Совете ЕЭК отмены пошлин на мелкие бриллианты

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ инициирует рассмотрение на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вопроса об отмене ввозных пошлин на мелкие бриллианты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России выступал с предложением обнулить ввозные пошлины не только на цветные драгоценные камни, но и на мелкие бриллианты, огранка которых на территории ЕАЭС экономически нецелесообразна. Поскольку принятое решение не в полной мере учитывает позицию России, Минфин России инициирует рассмотрение данного вопроса на Совете ЕЭК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отрасль давно ждет обнуления импортных пошлин на мелкие бриллианты, поскольку ювелирные изделия с такими камнями занимают значительную часть рынка. "Огранка бриллиантов массой до 0,3 карата на территории ЕАЭС сегодня экономически нерентабельна. Ставки же ввозного таможенного платежа на готовую продукцию с мелкими бриллиантами, а также на сами камни фактически равны и составляют 10-15%. Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, выгоднее, чем производить ее на территории таможенного союза", - отметили в Минфине.