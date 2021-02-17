"Газпром" опубликует карту газификации с указанием улиц и сроков подключения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. График подключения российских населенных пунктов к газоснабжению каждый житель страны теперь может узнать из интерактивной карты, которую на своих ресурсах в ближайшее время запустит "Газпром". Об этом генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сказал в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Темпы газификации можно отследить теперь на нашем новом информационном ресурсе - карте газификации регионов Российской Федерации, которую мы сегодня открываем на gazprommap.ru. Сайт содержит картографическую справочную информацию по 67 субъектам Российской Федерации, там, где "Газпром" реализует программу газификации", - сказал он.

"Карту газификации масштабируем мы до малых населенных пунктов. Каждый житель страны теперь может посмотреть, какие планы на газификацию конкретно его региона, города, села", - добавил Густов.

"Газпром" в рамках программы газификации регионов России в этом году планирует построить более 2 тыс. газопроводов, что позволит газифицировать более 300 населенных пунктов и создать условия для подачи газа в 65,5 тыс. домов. "Мы должны в 2021 году в стране построить более 2 тыс. газопроводов, будет газифицировано 323 населенных пункта, 65,5 тыс. домовладений, подготовлены к приему газа и газифицированы более 190 котельных", - сообщил Густов.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева сообщил, что проектирование и строительство новых объектов газоснабжения и газификации в рамках программы газификации на 2021-2025 годы начнется в этом году, а значит, появятся первые результаты программы.

"Газпром" в рамках реализации программы газификации на 2021-2025 годы предлагает создание единого оператора по газификации, который позволит синхронизировать сроки строительства газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов с внутрипоселковыми газопроводами, сократить время газификации, оптимизировать расходы на строительство газотранспортной инфраструктуры, а также даст возможность населению заключать комплексные договора на поставку газа, техприсоединение и техническое обслуживание сетей.

"Создание единого оператора по газификации, отвечающего за подключение конечного потребителя, - очень нужная новация, которая предлагается нами и поддержана, считаю, сейчас всеми ветвями власти", - сказал Густов.

Ранее Миллер говорил, что введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу в программе газификации на 2021-2025 годы.

О программе

В июне 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Уровень газификации по стране должен достичь 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить порядка 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд руб., из которых 128 млрд руб. будут выделены уже в 2021 году.