Шесть аэропортов РФ будут использовать биометрическую идентификацию к 2024 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Шесть российских аэропортов будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров к концу 2023 года, следует из программы цифровой трансформации Минтранса на 2021-2023 годы.

"К 31.12. 2023 количество субъектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта (аэропортов), использующих биометрические данные идентификации пассажиров и обработку их с использованием искусственного интеллекта для упрощения транспортных процедур, составит шесть единиц", - говорится в документе.

При этом, как следует из текста документа, при базовом сценарии таких аэропортов будет два в 2021 году, четыре в 2022 году, при оптимистичном сценарии - в 2021 году биометрические данные пассажиров будут использовать четыре аэропорта, в 2022 году - 10, а в 2023 году - 15.

На данный момент ряд аэропортов в тестовом режиме уже внедряет технологию использования биометрических данных, но о замене традиционных предполетных процедур на данный момент речи не идет. Так, например, Домодедово уже тестировал технологию автоматического распознавания лиц. Внуково еще в 2019 году заявлял о планах проведения пилотного проекта по использованию биометрических данных для идентификации пассажиров, а в Шереметьево планируется протестировать использование автоматических кабин паспортного контроля.