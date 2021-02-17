Utair свяжет прямым рейсом Астрахань и Минеральные Воды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 5 марта начнет полеты из Астрахани в Минеральные Воды. Рейс будет выполняться дважды в неделю, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

Прямых рейсов из Астрахани в Минеральные Воды пока нет.

"С 5 марта Utair дважды в неделю будет летать по новому маршруту Астрахань - Минеральные Воды. По пятницам рейс из Астрахани в 17:45, из Минеральных Вод - в 19:15. По воскресеньям рейс из Астрахани в 21:40, из Минеральных Вод - в 18:20", - сказано в сообщении.

Как отметил президент "Utair" - пассажирские авиалинии" Олег Семенов, новый рейс положительно повлияет на развитие транспортной доступности Южного федерального округа. "Рейс позволит без пересадок добираться из Астрахани в Минеральные Воды всего за 1,5 часа", - приводятся в сообщении слова Семенова.

Стоимость билетов по минимальному тарифу без багажа - от 2,1 тыс. рублей. По данным сервиса "Яндекс.Путешествия", рейс из Астрахани в Минеральные Воды с пересадкой в Москве сейчас занимает от 6 часов 15 минут, цена билета - от 10 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).