Стоимость биткойна превысила $51 тыс.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 4,15% и в пике достигал $51,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk на 10:57 мск.

Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

По данным на 11:08 мск, биткойн замедлил рост до 3,3% и находился на уровне $50,772 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".