Внешнеторговый оборот Приамурья в 2020 году увеличился на четверть

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Амурской области в 2020 году вырос на 22,2%, причем в экспорте доминируют товары местного производства, в частности, золото и соя, сообщила ТАСС министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

"Внешнеторговый оборот Амурской области увеличился на 22,2%. Такие цифры у нас есть, они статистически уже подтверждены таможенными органами. Касается это прежде всего увеличения объемов по экспорту золота, а именно изменения стоимости золота, за счет чего мы получили такой итог по экспорту в денежном выражении", - сказала Старкова.

Она отметила, что существенный вклад во внешнеторговый оборот традиционно вносит соя. "Видим, что мы чуть-чуть в росте по объемам соответствующих экспортных поставок", - сказала министр.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов отмечал, что объемы продаж сои, соевого шрота и другие позиции экспорта выросли. Амурская продукция поставляется в 12 стран, среди которых КНДР, Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, США. Главным импортером региона по-прежнему остается Китай с долей около 97%.