МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оборот Ozon в 2020 году вырос на 140% по отношению к 2019 году, до 195 млрд рублей, говорится в сообщении компании о предварительных операционных результатах.

Показатель GMV (оборота), включая услуги, превысил 74 млрд рублей в IV квартале, увеличившись почти в 2,5 раза к аналогичному периоду 2019 года. Доля GMV маркетплейса достигла 52%, увеличившись вдвое с 26% в IV квартале 2019 года. За 2020 год этот показатель достиг 48% против 17% в 2019 году.

"Четвертый квартал 2020 года стал периодом рекордного роста Ozon как маркетплейса, а экспансия в регионы стимулировала увеличение продаж в различных городах России. Перспективы развития российского e-commerce впечатляют, а задача Ozon как одного из ключевых игроков рынка - улучшать сервис для партнеров и клиентов, создавать полезные для них продукты и таким образом делать свой вклад в развитие отрасли", - отметил генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

Количество выполненных заказов в 2020 году достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее. Как отмечает Ozon, несмотря на постепенное возобновление работы офлайн-розницы с июня, количество продавцов и частота заказов на Ozon продолжали расти.

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, 18 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на площадке.