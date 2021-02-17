Прямые авиарейсы в Крым из Архангельска и Мурманска возобновят к лету

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia начнет прямые полеты из Архангельска и Мурманска в Крым 31 мая и 1 июня, сообщил в среду аэропорт Симферополя.

"Из Архангельска рейсы в Крым будут выполняться четыре раза в неделю с 31 мая, а из Мурманска - пять раз в неделю с 1 июня", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, пока это единственная компания, выполняющая прямые перелеты из этих городов в Крым.

Также в рамках летнего расписания с 1 апреля по 30 апреля авиакомпания будет ежедневно совершать полеты в Крым из Москвы, а с 1 мая по 30 октября - из Санкт-Петербурга. Со 2 июня раз в неделю будут выполняться рейсы из Белгорода, Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня - из Нижнекамска, а с 4 июня - из Уфы и Чебоксар. Перелеты между Симферополем и Сыктывкаром с периодичностью два раза в неделю стартуют с 5 июня.

По информации пресс-службы воздушной гавани, в этом году Smartavia запускает два новых рейса - таким образом, количество направлений полетов этой авиакомпании увеличивается до 13. С 6 июня по 10 октября по вторникам и воскресеньям будет выполняться новый рейс из Волгограда. С 3 июня по 30 сентября каждый четверг Smartavia будет осуществлять полеты в аэропорт Симферополь из Оренбурга.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом.