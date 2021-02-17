Комитет Госдумы одобрил запрет продажи неквалифицированным инвесторам сложных финпродуктов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Предлагаемые законопроектом изменения обусловлены тем, что значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к деятельности финансовых организаций в части раскрытия ими всей исчерпывающей информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках, и о предоставлении такой информации потенциальному потребителю. Значительное количество споров между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг возникает в связи с отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).

Документ вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Это требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц.

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора - физлица.

Законопроект также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 марта.