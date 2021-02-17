Путин заявил, что ситуация с безработицей в России исправляется

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Ситуация с безработицей в РФ на фоне пандемии коронавируса исправляется, показатели оказываются даже лучше прогноза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в среду.

"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень. Но в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал президент.

В то же время Путин признал, что "нужно работать над этим постоянно".

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России в начале февраля составило 2,5 млн человек, это на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре прошлого года.