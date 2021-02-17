Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема, она должна улучшать структуру экономики, а раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру", - сказал глава государства, комментируя выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Путин добавил, что приватизацию нужно проводить "в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть и миллиарды".

"Любой шаг в этом направлении должен создавать - и не формально, а фактически, на практике - более эффективного собственника", - уверен президент. Он предложил Зюганову затронуть эту тему во время двусторонней беседы, чтобы "если есть какие-то конкретные озабоченности, их обсудить".