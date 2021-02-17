Рост производства фермерских хозяйств России в 2020 году составил 4%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Рост производства в РФ фермерских хозяйств в 2020 году составил 4%. Об этом говорится сообщении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в адрес участников XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

"В прошлом году даже в условиях пандемии малый агробизнес сохранил положительные темпы прироста и показал прирост в 4%", - сказал министр.

По его словам, фермерские хозяйства обеспечивают около трети сбора зерна и подсолнечника в России. Их доля в валовом сельскохозяйственном производстве растет и по итогам 2020 года составляет 14,3%. "Во многом этому способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, общее повышение компетенций современных фермеров, а также использование ими мер государственной поддержки", - отметил министр.

Как сообщил президент АККОР Владимир Плотников, в 2020 году площадь сельхозземель в фермерских хозяйствах достигла 25 млн га из общей площади в 79,9 млн га. "Это важный стратегический показатель, который говорит о мощном потенциале, накопленном российским фермером", - считает он. Плотников сказал, что ежегодно фермерские посевные площади в России увеличиваются в среднем на 1 млн гектаров.

Он отметил, что объем производства зерна фермерами в 2020 году составил почти 40 млн тонн, что составляет около 30%. Доля фермерских хозяйств в садоводстве за последние 5 лет увеличилась с 10% до 23%.