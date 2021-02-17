Эксперт назвал цену нефти в $50 за баррель комфортной для российских компаний

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Цена нефти в $50 за баррель была бы комфортной для нефтяной отрасли России в долгосрочной перспективе. Добыча "Газпром нефти" рентабельна и при цене в $20 баррель. Об этом сказал эксперт и начальник департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко во время онлайн-дискуссии, организованной ИК "Атон".

"Говорить о комфортности тех или иных цен для российских компаний, не говоря о налогообложении, довольно трудно, но мы считаем, что долгосрочно комфортная цена - это около $50 за баррель. Больше, конечно, тоже хорошо, но при $50 мы чувствуем себя вполне нормально", - сказал эксперт.

По его словам, рентабельный уровень добычи "Газпром нефти" находится в районе $20 за баррель, но этот вариант не предусматривает развития новых проектов.

"Если говорить о стресс-тестах, то для нас цена, на которой мы можем более-менее добывать нефть, бурить скважины на существующих месторождениях, нормально существовать, но не развивать новые проекты, это меньше 20 долларов", - отметил Вакуленко.

Заместитель генерального директора компании по разведке и добыче Вадим Яковлев ранее говорил ТАСС, что "Газпром нефть" ожидает в 2021 году цену нефти в $50 за баррель.