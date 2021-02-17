Туроператорам могут расширить доступ к фондам "Турпомощи" для выплаты компенсаций

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ростуризм предлагает в 2021 году освободить от взносов в резервный фонд "Турпомощи" даже тех туроператоров, которые решат использовать средства фондов персональной ответственности для выплаты компенсаций по несостоявшимся из-за пандемии турам. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о турах, приобретенных до 31 марта 2020 года. Ранее туроператоры могли выбрать в качестве меры поддержки либо возможность не платить взнос в резервный фонд "Турпомощи", либо распечатать средства фонда персональной ответственности для выплаты компенсаций туристам.

"Проектом распоряжения предлагается установить возможность возврата денежных сумм туристам и (или) иным заказчикам, уплаченных ими за туристский продукт, по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенным по 31 марта 2020 года включительно, из средств фонда персональной ответственности туроператора", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Одновременно устанавливается, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения "Турпомощь". Также проектом устанавливается, что ежегодный взнос туроператора в фонд персональной ответственности за 2021 год перечисляется не позднее 15 апреля 2022 года в размере 0,25 % общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год.