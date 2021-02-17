Госдума приняла закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические общества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во третьем, окончательном чтении закон, совершенствующий порядок осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых деятельность, имеющая стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не является основной. Документ подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и внесен правительством РФ.

Цель закона - совершенствование порядка осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, которые осуществляют виды деятельности, имеющие стратегическое значение, связанные с оказанием услуг по водоснабжению (водоотведению), выполнением работ с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и при этом указанные виды деятельности для них не являются основными, говорится в пояснительной записке. Балансовая стоимость имущества, используемого для осуществления этих видов деятельности, по данным бухгалтерской отчетности за последние три года должна составлять не более 1% общей балансовой стоимости имущества.

Закон меняет порядок согласования сделок, установленный законом о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества. Речь идет о предприятиях, выполняющих работы с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе это мясокомбинаты (производители животных жиров, мясных субпродуктов, кормов для животных), птицефабрики, племенные заводы (производители шерсти, шкур и пуха); столовые, предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции, а также оказывающие услуги по дезинфекции: общества, включенные в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения (водоотведения), предприятия стекольной, керамической, текстильной, металлургической, цементно-кирпичной и деревообрабатывающей промышленности, предприятия, осуществляющие деятельность по строительству или производству пластмасс, предприятия сельскохозяйственной отрасли и санаторно-курортные организации.

Основные положения закона

Закон предусматривает снятие запрета на совершение сделок, влекущих установление контроля организацией, находящейся под контролем иностранного государства, над указанными обществами или организациями, не имеющими стратегического значения, под контролем которых находятся эти стратегические общества. Данные сделки будут подлежать обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ в порядке, установленным для иных категорий инвесторов. Закон не предусматривает согласование установления контроля для организаций, находящихся под контролем иностранных государств. Таким образом, в отношении совершения этих сделок сохраняется запрет, предусмотренный законом о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества.

Предусматривается упрощенный порядок принятия решения о предварительном согласовании сделки (или согласования установления контроля), совершаемой иностранным инвестором, если инвестор соответствует определенным требованиям. При упрощенном порядке решение о предварительном согласовании сделки (или согласовании установления контроля) принимает ФАС, если по ее запросам представлены заключения Минобороны и ФСБ об отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства в результате совершения сделки (установления контроля над обществом), а также Роспотребнадзора, Минэкономразвития и Минстроя - об отсутствии необходимости рассмотрения комиссией планируемой сделки (ходатайства о согласовании установления контроля).

Также предусматривается расширение перечня обязательств, возлагаемых комиссией на заявителей о предварительном согласовании сделок (согласовании установления контроля), в том числе продолжение осуществления обществом вида деятельности, имеющего стратегическое значение, оказание коммунальных услуг по установленным ценам (тарифам), передача в срок, установленный комиссией, прав на осуществление деятельности по водоснабжению и водоотведению и (или) деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, подлежащей лицензированию, и (или) прав в отношении имущества, необходимого для этих видов деятельности, иному лицу с соблюдением требований закона либо в государственную или муниципальную собственность.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.