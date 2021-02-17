Путин назвал серьезным вызовом действия IT-компаний по блокировке пользователей

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает серьезным вызовом действия крупных IT-компаний, ограничивающих доступ пользователей к различным платформам.

На встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы, которая проходит в среду, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказался на тему нарушения свободы слова крупными IT-компаниями.

"То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний, - это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было", - отметил Путин, добавив, что такой "идеологический водораздел" идет по всему миру, и это совершенно очевидно.

"Если уж они у себя в стране так ведут себя, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными? Это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать", - уверен российский лидер.