Срок исполнения предписания для Booking.com приостановили из-за обжалования решения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Срок исполнения предписания для сервиса Booking.com, согласно которому агрегатор должен исключить из договоров с гостиницами условия о паритете цен, приостановлен в связи с обжалованием решения в суде, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Срок исполнения предписания по Booking истек 15 февраля 2021 года. В связи с тем, что Booking обжалует решение и предписание ФАС России в суде, срок исполнения предписания приостановлен", - указывают в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время ФАС проводит административное расследование по признакам нарушения статьи 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) , которая предполагает штраф.

4 февраля 2021 сервис Booking.com года направил в Арбитражный суд Москвы иск к ФАС - заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Сервис намерен обжаловать требование ФАС исключить из договоров с гостиницами условия о широком и узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Booking.com, компания не согласна с решением российского антимонопольного ведомства и поэтому направила апелляцию в Арбитражный суд Москвы.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. То есть сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах.