Ozon выпустит облигации на сумму около $650 млн

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ozon выпустит конвертируемые в ADS облигации на общую сумму около $650 млн со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении компании.

"Компания намерена использовать чистую выручку от предложения в первую очередь для органического роста, выхода на новые вертикали, стратегических инвестиций и общих корпоративных целей", - отмечается в сообщении.

Ozon установил ориентир купона на уровне 1,625-2,125% годовых с погашением два раза в год. Премия за конвертацию установлена в размере от 40-45% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market на 17 февраля 2021 года.

Компания рассчитывает выпустить облигации 24 февраля 2021 года. Организаторами сделки выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, 18 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на площадке. Ранее компания сообщила, что показатель GMV (оборота) Ozon вырос более чем на 140% в 2020 г. в годовом сопоставлении, превысив 195 млрд руб. В четвертом квартале Ozon демонстрировал положительную динамику операционного денежного потока.