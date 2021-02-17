Бумаги Ozon на Мосбирже упали на 5,3% на фоне объявления о выпуске облигаций

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon в ходе торгов на Московской бирже снизились на 5,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали 4 511 руб. за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 12:28 мск.

Ozon вышел на биржу и подорожал. Коротко об успехе первого дня торгов

К 12:42 мск падение АДР компании замедлилось до 3,4%, бумаги торговались на уровне 4 603 руб. за штуку.

Котировки компании снижаются на фоне объявления о размещении конвертируемых облигаций на общую сумму около $650 млн со сроком погашения в 2026 году.

О компании

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, 18 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на площадке.

Ранее компания сообщила, что показатель GMV (оборота) Ozon вырос более чем на 140% в 2020 году в годовом сопоставлении, превысив 195 млрд руб. В четвертом квартале Ozon демонстрировал положительную динамику операционного денежного потока.