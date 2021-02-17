Путин согласился подумать о закреплении в законодательстве понятия "семейный бизнес"

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы закрепить в законодательстве понятие семейной компании как формы бизнеса. Так глава государства отреагировал на соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций в среду.

Жириновский приветствовал введение в России статуса самозанятых, но обратил внимание, что сейчас в стране нет такого понятия, как "семейная компания", в то время как за рубежом семейные фирмы существуют столетиями.

Президент назвал идею закрепления такой формы бизнеса в РФ интересной и правильной. В целом можно "в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство", сказал он. "У нас есть малый бизнес, есть индивидуальные предприниматели, - указал Путин. - Но, тем не менее, вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать".