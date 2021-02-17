Путин обещал подумать над идеей использования маткапитала на ремонт жилья

"По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", - заверил Путин.

Комментируя предложение Миронова компенсировать выпускникам детских домов расходы на вынужденную аренду жилья, Путин отметил, что в этой сфере "много проблем, некоторые носят сугубо административный характер, бюрократический, и над этим точно надо подумать". "Например, только 25% в доме можно предоставлять детям-сиротам. И это является определенным ограничением, которое сдерживает решение этой проблемы. И на это надо посмотреть", - пояснил президент.