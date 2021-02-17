Объем инвестиций резидентов АЗРФ в Архангельской области превысил 2,3 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 17 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов Арктической зоны РФ в Архангельской области превысил 2,3 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Общий объем инвестиций резидентов Арктической зоны РФ в Архангельской области превысил 2,3 млрд рублей. На этой неделе Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила еще два соглашения о реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. На данный момент в список действующих резидентов АЗ РФ в Поморье включены 11 компаний", - говорится в сообщении.

Статус резидента получили ООО "Архлесэкспорт" и ООО "Эко шиппинг". На территории Приморского района "Архлесэкспорт" создаст производство по выпуску одноразовой посуды из деревянного шпона. Производство первой партии запланировано на конец 2021 года. Общий объем инвестиций составит более 21 млн рублей. Планируется создание 24 новых рабочих мест. "Эко шиппинг" будет осуществлять перевозки по Северному морскому пути. Общий объем всех затрат по проекту составит более 900 млн рублей. Будет создано 16 новых рабочих мест.

Агентство регионального развития провело консультации по возможностям получения статуса резидента для более 210 предприятий региона. Планируется, что до конца февраля статус резидента получит ООО "Термистофф", которая развивает проект по организации пеллетного производства. В планах еще одного претендента на статус резидента - ООО "Севнор Логистик" - создание складского комплекса для оказания услуг по хранению и обработке грузов, компания ожидает решения комиссии.

Для резидентов АЗРФ в Архангельской области первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка налога на прибыль 5%, а последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. На территории Архангельской области для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. Если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Указанные налоговые ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.