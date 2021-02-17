Путин: вопрос защиты минимального дохода от списания нужно довести до конца

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым заняться темой гарантий защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам.

На встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов рассказал об инициативе, которая гарантирует защиту минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам. "По защите минимального дохода от списания - обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", - ответил Путин.

Также президент отреагировал на слова Неверова, который надеется, что предложения единороссов по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. "Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается", - заверил глава государства.