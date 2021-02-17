В Москве заключили офсетный контракт на производство лекарственных препаратов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы заключили офсетный контракт на 10 лет с Московским эндокринным заводом, по условиям договора, инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города производство 20 наименований лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и земельно-имущественных отношений.

"Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий - в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания. В настоящий момент совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 млрд рублей, а объем закупок - 72,7 млрд рублей. Сейчас в планах у столицы заключение офсетных контрактов в таких отраслях, как IT-оборудование, транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что подписание такого контракта в равной степени выгодно и городу, и бизнесу. Для столицы - это новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений и экономия бюджетных средств. Инвесторы при заключении офсетного контракта получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.

Как пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, поставщик пятого офсета был определен по итогам открытого конкурса, на который была подана одна заявка - от Московского эндокринного завода. Комиссия рассмотрела это предложение и определила, что оно соответствует всем условиям конкурсной документации.

"В течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем частных инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Москва, в свою очередь, гарантирует инвестору закупку лекарств, произведенных на заводе, на 1,1 млрд рублей в течение восьми лет", - сказал Прохоров.

Заключенные контракты

Первые два контракта город заключил в фармацевтике. По ним инвесторы вложат в совокупности 8,8 млрд рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" (дочерняя компания ГК "Р-Фарм") ведет строительство.

По условиям третьего офсетного контракта ООО "Гемамед" вложит 1 млрд рублей в предприятие по производству медицинских изделий для стомированных больных. На данный момент инвестор завершает освоение производства и готовится к первому этапу поставок - тестированию произведенных медизделий в уполномоченном лечебном учреждении департамента здравоохранения Москвы.

Предметом четвертого офсета, заключенного в прошлом году с компанией "Вимм-Билль-Данн", стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов; объем инвестиций в проект - 2,1 млрд рублей.