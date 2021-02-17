Путин: страны ЕАЭС стараются учитывать локальные возможности при формировании рынка труда

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Россия и ее партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕЭАС) стараются учитывать особенности экономики каждой страны при формировании рынков труда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в среду.

"Что касается наших партнеров, то <…> мы стараемся развивать в рамках ЕврАзЭС такие отношения, чтобы и там создавались рабочие места. Причем чтобы наше разделение труда было таким, которое бы отвечало интересам как нашей страны, так и наших стран-партнеров, и высокие технологии чтобы развивались, чтобы кооперация была взаимодополняющая", - сказал Путин.

Он уточнил, что если у стран-партнеров "замечательные условия для работы в сельском хозяйстве, причем по тем продуктам, которые у нас растут с трудом или вообще не растут, конечно, надо все это использовать". "Мы так и стараемся делать в рамках ЕврАзЭС", - заверил президент. При этом он подчеркнул, что нужно работать над рынком труда, обеспечивая работой прежде всего российских граждан.