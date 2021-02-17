Кабмин одобрил законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний. Проект документа устанавливает единые требования к банковским гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров, и к выдающим их банкам, сообщает Минфин.

Законопроект в ближайшее время будет направлен в Госдуму, а предлагаемые изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

"Субъектам МСП расширят доступ к участию в закупках по 223-ФЗ. Теперь им будет предоставлено право выбора из широкого перечня банков, удовлетворяющих требованиям 44-ФЗ, для получения гарантии. Соответствующие поправки, разработанные Минфином России, одобрены на заседании правительства в среду, 17 февраля… Это сделает конкурентные закупки госкомпаний у субъектов МСП более прозрачными", - говорится в сообщении Минфина.

"Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, что в перспективе даст возможность перевести их в электронный вид и обеспечит автоматизацию проверки таких гарантий", - сказал глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Введение унифицированных требований к содержанию банковских гарантий поможет, в том числе, урегулировать спорные вопросы между субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и заказчиками, а также между заказчиками и банками, отмечает министерство.