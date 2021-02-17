Путин поручит экспертам кабмина рассмотреть запрет на продажу долей "черным риелторам"

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит экспертам правительства проработать вопрос о введении запрета на продажу долей в квартирах "черным риелторам". С таким предложением в среду на встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Черные риелторы", продажа долей - это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу тогда над этим поработать экспертам правительства", - сказал Путин.

Обосновывая свое предложение, Жириновский привел в пример ситуацию, когда при разводе муж продает свою долю в квартире риелторам, которые затем заставляют его бывшую жену с ребенком продать за бесценок свою жилплощадь. "Чего мы издеваемся над людьми? Это опять увеличивает протест и мы давим на здоровье женщины и ребенка. Запретить продажу долей. Развелись? Размена, только так, никакой продажи доли", - призвал Жириновский.