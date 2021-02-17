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Мишустин: федеральная территория Сириус должна стать привлекательной для IT-компаний

Новая система управления позволит принимать важные решения для комплексного развития Сириуса, чтобы он стал современным инновационным городом, научно-техническим центром, отметил премьер-министр РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная территория Сириус должна быть привлекательной для компаний в сферах информационных технологий (IT), биотехнологий и по другим перспективным направлениям науки и техники. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где рассматриваются поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, касающиеся Сириуса.

"Новая система управления позволит принимать важные решения для комплексного развития Сириуса, чтобы он стал современным инновационным городом, научно-техническим центром, прежде всего в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, других перспективных направлений науки и техники", - сказал Мишустин. По его словам, Сириус "должен стать привлекательным для российских компаний, которые работают в области информационных технологий, способствовать развитию всей IT-отрасли и максимально широкому внедрению новых разработок в производство и повседневную жизнь людей".

Предлагаемые поправки, в частности, позволят определить полномочия представительного органа Сириуса в налоговой сфере, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов на федеральной территории.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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