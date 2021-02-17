Совфед наделил ЦБ полномочиями по обслуживанию единого казначейского счета

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому Банк России наделяется полномочиями по обслуживанию единого казначейского счета в российской валюте. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

ЦБ также получит полномочия по обслуживанию банковских счетов Федерального казначейства в валюте РФ, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, банковских счетов в иностранной валюте для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ, иных банковских счетов в валюте РФ и в иностранной валюте.

Документ разработан в целях приведения отдельных законодательных актов в соответствие с законом, которым предусматриваются положения об осуществлении Федеральным казначейством казначейского обслуживания, полномочий по осуществлению операций в системе казначейских платежей, вводятся новые термины: "казначейский счет", "единый счет бюджета". Закон вносит в ряд законодательных актов изменения, направленные на замену в них термина "кассовое обслуживание" термином "казначейское обслуживание", уточнение положений о счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка РФ, а также на исключение норм, вступающих в противоречие с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений.