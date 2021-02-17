Совфед одобрил закон об упрощении порядка перерегистрации из офшоров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию - прим. ТАСС) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Документ, инициированный правительством РФ, вносит соответствующие поправки в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Согласно законодательству, "иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании или международного фонда в САР, и одним из условий его получения является требование о том, что иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл)".

"Анализ правоприменительной практики выявил, что указанное положение не позволяет иностранным юридическим лицам, которые не являются членами ФАТФ и (или) Манивэл, зарегистрироваться в России в порядке редомициляции и получить статус участника специального административного района. Закон предоставляет возможность использования процедуры редомициляции для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп по типу ФАТФ", - говорится в пояснительной записке.

Закон о специальных административных районах принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Закон также уточняет правовые последствия реорганизации международной компании в форме слияния (с другой международной компанией), присоединения (к другой международной компании) или преобразования (из международной компании одной организационно-правовой формы в международную компанию другой организационно-правовой формы). Предусматривается, что сведения о международной компании, доступ к которым ограничен, могут быть предоставлены также лицу, действующему от имени международной компании на основании нотариально удостоверенной доверенности с полномочиями на получение таких сведений.

Также вносятся поправки в закон "Об акционерных обществах" - до 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается норма о запрете проведения в форме заочного голосования общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.