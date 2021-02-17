Путин подписал закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Данные поправки в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" предусматривают возможность страхования рисков неисполнения обязательств по контрактам не только Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, как это было ранее, но и лицензированными российскими страховыми организациями.

Согласно нововведениям, получение страховых выплат в иностранной или российской валюте от страховых организаций-резидентов считается исполнением экспортерами обязанности по репатриации (возврату в РФ) валютной выручки. Банк России также будет вести перечень страховых организаций, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, и устанавливать основания для включения страховых организаций в такой перечень и исключения из него.

Закон также признает экспортеров-резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при получении ими денежных средств в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной уполномоченным банком в обеспечение исполнения обязательств внешнеторгового договора. Одновременно законом предлагается расширить перечень разрешенных валютных операций между резидентами, дополнив его операциями по уплате страховых взносов и по выплате страховых возмещений.

Принятие закона призвано снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, а также упростить механизм формирования отчетности по валютным операциям.