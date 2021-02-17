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Минфин рассмотрит предложения о снижении порога налогообложения операций с криптовалютой

Сейчас порог составляет 600 тыс. руб.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ готов рассмотреть предложения о снижении с 600 тыс. руб. в год порога налогообложения операций с криптовалютами. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая в Госдуме.

"Если у вас есть предложения по лимиту в 600 тыс. руб. и о его снижении, мы готовы будем рассмотреть это ко второму чтению", - отметил Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей.

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