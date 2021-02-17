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Путин подписал закон о льготах для компаний при оплате курортного лечения работников

Как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, принятие и реализация этого закона будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг такого лечения для более широкого круга граждан

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предприятиям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается установление для работодателей права "учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание)".

Кроме того, законом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, принятие и реализация закона будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг такого лечения для более широкого круга граждан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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