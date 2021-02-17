Минсельхоз КЧР опроверг информацию о нехватке минеральных удобрений в республике

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Поставщик минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей Карачаево-Черкесии (КЧР) удовлетворит всю потребность региона для проведения аграриями весенне-полевых работ. Дефицита удобрений на рынке не наблюдается, поставки товара согласованы в полном объеме, сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства региона в среду.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Карачаево-Черкесия является одним из регионов, где существует нехватка минеральных удобрений и замечен скачок цен.

"В Карачаево-Черкесии дефицитов минеральных удобрений не наблюдается. Наш основной поставщик удовлетворит всю потребность региона для проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями весенне-полевых работ. Контракты на февраль и март уже заключены. Сельхозтоваропроизводителям республики не о чем беспокоиться", - рассказала собеседница агентства.

В министерстве добавили, что ООО "Агрохим" - дистрибутор ООО "Еврохим Трейдинг Рус" является основным поставщиком минеральных удобрений в регионе, компания согласовала заявку по дополнительным объемам поставки минеральных удобрений на февраль в требуемых объемах. Также предприятие полностью удовлетворит заявленные объемы поставки минеральных удобрений на март.

Собеседница агентства обратила внимание, что работа по мониторингу рынка и обеспечению необходимых объемов минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителей КЧР для полевых работ будет проводиться ежемесячно. Вместе с тем, Минсельхоз КЧР ведет работу с УФАС для мониторинга цен на минеральные удобрения с целью недопущения резких скачков стоимости.