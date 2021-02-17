Правительство поддержало законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду поддержало подготовленный Минэкономразвития законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, говорится в сообщении министерства.

"На заседании правительства министр экономического развития России Максим Решетников выступил с докладом по проекту федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". Документ поддержали в правительстве РФ", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. В Минэкономразвития указывают, что концепция законопроекта включает два крупных блока.

Один из них вводит для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 г.) обязательную углеродную отчетность, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Остальные организации вправе представлять углеродную отчетность на добровольной основе, поясняют в министерстве. "Таким образом будет создана информационная основа для управления выбросами парниковых газов в экономике и ее отраслях", - указывают в Минэкономразвития.

"Зеленые" инвестиции

"Второй блок связан с формированием правовой базы для обращения углеродных единиц - как инструмента по снижению углеродного следа и привлечению инвестиций. Любая организация сможет на добровольной основе реализовать климатический проект. В качестве примера такого проекта может рассматриваться модернизация предприятий, в результате которой увеличивается энерго- или ресурсо-эффективность производственных процессов, что в свою очередь приводит к сокращению выбросов парниковых газов", - указывают в Минэкономразвития. Это могут быть также лесоклиматические проекты, когда благодаря комплексу мероприятий удается увеличить поглощение парниковых газов в природных экосистемах (например, повышение эффективности лесного управления, восстановление лесов и биоразнообразия на гарях).

"Появление нового класса инвестиционных проектов, направленных на выполнение климатических целей Парижского соглашения дает возможность создать в России новый рынок, связанный с обращением углеродных единиц. Это стимулирует инвестиции в климатические проекты и рыночным механизмом сформирует в России цену на выбросы парниковых газов", - считают в министерстве.

По данным Минэкономразвития, спрос на такие проекты со стороны бизнеса есть. Отмечается, что, реализуя такие проекты, компании смогут снижать углеродный след производимой продукции и повышать инвестиционную привлекательность на международных рынках. В ведомстве рассматривают климатическую повестку широко и понимают под ней в том числе вопросы зеленого финансирования, энергосбережения, водородной и возобновляемой энергетики.

"Для реализации законопроекта предстоит большая работа по разработке 11 подзаконных актов. Важно, чтобы вступление в силу закона было синхронизировано со всем пакетом подзаконных актов. Кроме этого, необходимо будет подготовить изменения в КоАП и Налоговый кодекс", - отмечают в министерстве.

Кроме того, законопроект не предусматривает ограничительные меры для бизнеса, отсутствуют квоты и плата за выбросы парниковых газов. "Приоритет - защита интересов российских производителей. В министерстве работают над формированием необходимой информационной основы для климатической политики и предоставлением для бизнеса возможности с помощью климатических проектов снижать свой углеродный след и привлекать устойчивые инвестиции", - отмечают в Минэкономразвития.

Ключевая задача нового регулирования определена указом президента - к 2030 году ограничить выбросы парниковых газов уровнем 70% от значений 1990 года - с учетом роста экономики и увеличения поглощающей способности лесов.