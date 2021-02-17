"Энел Россия" не исключает размещения "зеленых" облигаций под строительство ветропарков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Энел Россия" изучает различные варианты привлечения средств под строительство ветропарков в России, не исключает размещение "зеленых" облигаций. Об этом сообщил глава компании Стефан Звегинцов.

"Это очень актуальный инструмент, и мы, естественно, над этим работаем, - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания выходить на рынок "зеленых" облигаций для строительства ветропарков. - Оцениваем необходимость". "Не исключаем", - добавил он, отвечая на уточняющий вопрос.

Глава компании отметил, что "Энел Россия" изучает разные варианты развития возобновляемых источников энергии в стране, в том числе покупку построенных ветропарков.

"Мы рассматриваем все варианты, это постоянный процесс анализа и пересмотра достигнутых результатов", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли "Энел Россия" строить ветропарки без программы господдержки или покупать строящиеся или уже построенные ветропарки. При этом Звегинцов указал, что пока "рано говорить о чем-то конкретном". Компания не исключает в будущем интерес и к проектам в области солнечной энергетики, добавил он.

Звегинцов сообщил также, что "Энел Россия" не планирует продавать свои активы в России. "Этот вопрос стоит адресовать мажоритарному акционеру. Мы не собираемся ничего продавать", - отметил он.

Глава компании добавил, что необходимо открыто относиться к заинтересованности к активам "Энел России", однако задач по продаже каких-либо активов в данный момент не стоит.

Собрание акционеров

По словам Звегинцова, "Энел Россия" в 2021 году вновь готова провести годовое собрание акционеров в заочной форме, если это будет позволять российское законодательство.

"Готовимся к ГОСА (годовое общее собрание акционеров - прим. ТАСС) в общей форме, но если законодательство позволит проводить ГОСА в заочном режиме, мы, наверное, выберем для себя заочный режим, исходя из необходимости прежде всего максимально обезопасить наших акционеров", - сказал он.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компании получили право провести годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме. Такая мера была введена впервые и ввелась из-за обстановки с коронавирусом. "Энел Россия" наряду с другими российскими компаниями провела годовое собрание акционеров в прошлом году в заочной форме.

Вопрос о созыве годового собрания акционеров в этом году совет директоров "Энел Россия" еще не рассматривал.

Выплата дивидендов

"Энел Россия" в настоящее время не видит рисков для переноса дивидендных выплат по итогам 2021 года на более поздний срок. "На сегодняшний день нет", - сказала финансовый директор компании Ольга Матюшова, отвечая на соответствующий вопрос.

Финдиректор также пояснила, что выплата дивидендов является важным приоритетом для компании.

"Энел Россия", согласно стратегии развития компании до 2023 года, перенесла выплату дивидендов по результатам 2020 года на 2023 год. Таким образом, совокупная сумма дивидендных выплат составит около 5,2 млрд руб.

Прогнозы

Компания прогнозирует увеличение чистой прибыли в период с 2021 года по 2023 год на уровне 15% в год - с 3 млрд до 3,9 млрд руб. Ежегодный прирост показателя EBITDA составит около 29% - с 7,5 млрд до 12,4 млрд руб. соответственно, говорится в презентации стратегии группы на 2021-2023 гг.

В "Энел Россия" также ожидают увеличения чистого долга компании в 2020-2023 годах на 25,6 млрд руб. - до 42,2 млрд руб., а коэффициент чистый долг/EBITDA, согласно материалам, вырастет вдвое - до 3,4x.

Чистый долг продолжит постепенно увеличиваться по мере инвестирования в текущие проекты и достигнет примерно 42,2 млрд руб. в 2023 году. Наибольший рост запланирован на 2021 год, когда чистый долг вырастет до 30,5 млрд руб., в основном по причине необходимости ускорения инвестиций для поддержки трансформации бизнес-портфеля компании.

Отпуск электроэнергии в 2021 году планируется на уровне 18,6 ТВт ч с последующим увеличением до 18,7 ТВт ч в 2023 году.

В пресс-релизе отмечается, что "Энел Россия" "применила сдержанные оценки в части полезного отпуска электроэнергии газовыми электростанциями с постепенным увеличением отпуска ветроэнергетическими установками после их ввода в эксплуатацию".

О компании

Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5,6 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).