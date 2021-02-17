В кабмине одобрили с замечаниями законопроект о защите неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект о запрете продажи сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Законопроект предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним потребителю предоставляется неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).

Инициатива также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на право покупки таких инструментов на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. В тексте уточняется, какие именно продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке с целью минимизации возможных рисков.

Замечания кабмина

Правительственная комиссия в своем отзыве предлагает дополнительно оценить и уточнить перечень оснований для введения ограничений на продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам.

В кабмине также выступили за неприменение части ограничений в случае, если "по состоянию на 15 декабря 2020 года физическое лицо владело соответствующей ценной бумагой или являлось стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, независимо от того, в какой срок ранее была приобретена такая ценная бумага и заключен соответствующий договор".

Как напомнила комиссия, законопроект наделяет Банк России правом самостоятельного утверждения стандартов деятельности кредитных организаций и надзора за ними. "При этом предусмотрено, что указанные стандарты не подлежат государственной регистрации. Данный подход не может быть поддержан, поскольку самостоятельное утверждение Банком России стандартов является государственным регулированием и должно осуществляться в форме нормативных актов Банка России, принимаемых в установленном порядке, в том числе предполагающем регистрацию в Минюсте России", - указывается в проекте заключения.

"Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - резюмировали в кабмине.