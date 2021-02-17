"Газпром нефть" и РЖД договорились о цифровизации решения для грузовых перевозок

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и РЖД подписали меморандум о совместном развитии инновационных цифровых технологий для грузовых перевозок до 2024 года. Оно направлено на повышение эффективности процессов в логистике нефтепродуктов за счет развития цифровых решений, технологий и сервисов, говорится в сообщении "Газпром нефти".

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Ежегодно по железным дорогам страны перевозится более 20 млн тонн грузов "Газпром нефти". И мы, и РЖД видим большой потенциал применения инновационных цифровых технологий, в том числе с элементами машинного обучения, для прогнозирования и управления этими грузопотоками. Еще одно направление повышения эффективности сотрудничества с РЖД - smart-контракты, которые способны сделать наш электронный документооборот с одной стороны проще, с другой - еще надежней и безопасней", - сказал Дюков.

Партнеры намерены перейти на преимущественно цифровое взаимодействие в совместных технологических процессах.

"Подписание меморандума - это еще один шаг в реализации стратегии цифровой трансформации ОАО "РЖД". Одним из ее принципов является формирование цифровых платформ - технологических решений для взаимодействия участников транспортного рынка. Совместно с нашими партнерами мы создаем ту доверенную среду, которая повысит качество информационного обмена и эффективность основных бизнес-процессов", - отметил глава РЖД.