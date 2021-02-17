"Газпром нефть" в 2020 году увеличила продажи битумов на 10%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Общий объем продаж битумной и битумопроизводной продукции "Газпром нефти" увеличился в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 10% и превысил 2,9 млн тонн. Реализация высокотехнологичных битумов выросла на 32%, до свыше 330 тыс. тонн, сообщает "Газпром нефть".

"Высокие показатели реализации достигнуты за счет увеличения производства битумных материалов на активах компании, а также участия в реализации крупнейших российских дорожно-строительных проектов", - пояснила компания.

В 2020 году "Газпром нефть" расширила экспортную сеть поставок битумных материалов до 65 стран мира - в частности, вышла на рынки Скандинавии, Балтии и Западной Европы.

Компания также в 2020 году вышла на российский розничный рынок строительных материалов.

"2020 год стал рекордным для битумного бизнеса "Газпром нефти": объем производства и реализации вяжущих приблизился к 3 млн тонн. Продуктовая корзина высокотехнологичных битумопроизводных увеличилась до 100 марок, которые сегодня применяются во всех крупных инфраструктурных проектах России. Кроме того, мы первыми в стране достигли показателя в 1 млн тонн совокупного накопленного объема выпуска модифицированного битума. В 2021 году мы продолжим развитие во всех ключевых направлениях", - отметил генеральный директор компании "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Ранее в интервью ТАСС Орлов говорил, что рост продаж модифицированных битумов происходит из-за активного строительства трасс федерального значения. По его словам, модифицированный битум на 40% дороже обычного, но служит примерно в два раза дольше, выдерживая большие нагрузки.