Парламент Украины одобрил в первом чтении введение "налога на Google"

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о введение налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, таких как Google, Facebook, Viber и другие, которые предоставляют электронные услуги на Украине. За такое решение проголосовали в среду 286 депутатов при 226 необходимых.

"Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс Украины нормами относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, согласно проекту, облагаются НДС 20%.

Автор документа, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснял ранее, что речь идет о так называемом "налоге на Google". "Мы вводим для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют на Украине. Сейчас сложилась такая ситуация, когда такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По нашим подсчетам, бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен (около $106,5 млн)", - уточнил он. Глава комитета также пояснил, что законопроект предлагает ввести простой механизм для обложения налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предусматривает для них возможность зарегистрироваться в электронном кабинете плательщика удаленно, на английском языке, платить налог в валюте, фактически не будучи на территории Украины.

Еще одним нововведением документа стала норма об отмене налога на иностранную рекламу, которую украинские физические и юридические лица заказывают за рубежом. Как пояснил замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, теперь украинские предприниматели не должны будут платить 20% налога при покупке электронных услуг у иностранных компаний.

В качестве обоснования к законопроекту отмечается, что "установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг стало обычной практикой в странах Европейского союза, Австралии, Белоруссии Казахстане, России и других". Так, в РФ с 1 января 2017 года для нерезидентов был введен налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг, а в Белоруссии аналогичные налоговые правила введены еще в 2018 году.

Для окончательного утверждения законопроекта Рада должна принять его во втором чтении.