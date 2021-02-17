Эксперты: льготные кредиты на оборудование помогут ускорить строительство жилья в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Программа льготного кредитования на покупку специального оборудования по ставке на уровне ключевой могла бы ускорить строительство жилья, а также инфраструктуры на территории Российской Федерации, соответствующая инициатива содержится в перечне предложений Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, направлен в рабочую группу "Агрессивное развитие инфраструктуры" вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которая работает над стратегией социально-экономического развития России.

"Предлагаем разработать и запустить программу предоставления организациям строительного комплекса (строительство, проектирование, инженерные изыскания) доступных кредитов в целях приобретения специализированного оборудования, не подпадающего под формат лизинга", - говорится в документе. Ставку по кредитам предлагается установить на уровне ключевой ставки Центробанка.

Уточняется, что в российской строительной отрасли сформировался запрос на ускоренное техническое перевооружение. Так, в средних и крупных компаниях истек срок службы 50% техники, а в 26% случаев машины и оборудование полностью изношены, отмечают в РАСК. Согласно документу, текущие темпы обновления строительной техники (ежегодно на уровне 10%, 80-85 млрд рублей) не соответствуют потребностям, перевооружение необходимо для роста производительности и ускорения строительных процессов.

"Почти во всех нацпроектах предполагается строительство тысяч самых различных объектов: это дороги, жилье, больницы, школы, культурные центры. Масштабное техническое перевооружение строительной отрасли является важнейшей мерой, которая окажет существенное влияние на скорость и качество строительства большинства этих объектов", - прокомментировал ТАСС генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

Также в документе предлагается увеличить финансирование программы Минпромторга РФ по субсидированию лизинга дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники (в бюджете 2021 г. закладывается объем финансирования 2,6 млрд рублей) и расширить перечень оборудования, которое можно приобрести с помощью программы.

Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.