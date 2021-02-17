"Лента" завершила процесс перерегистрации компании в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" завершила процесс перерегистрации компании в РФ, говорится в сообщении компании.

"Решение акционеров было выполнено 17 февраля 2021 года. "Лента" должным образом зарегистрирована в качестве международного публичного акционерного общества (МКПАО "Лента", Lenta International Public Joint-Stock Company, Lenta IPJSC) с местонахождением на острове Октябрьский, г. Калининград", - отмечается в сообщении.

В связи с редомицилизацией "Лента" продала 120 ГДР (представляющих 24 акции), которые она держала в казначействе, посредством сделки на открытом рынке.

Перерегистрация обеспечит "Ленте" возможность применять 5-процентную ставку налога на дивиденды для иностранных акционеров. ГДР компании по-прежнему допущены к торгам на Лондонской и Московской биржах.

В марте 2020 года "Лента" сменила юрисдикцию с Британских Виргинских Островов на Кипр. Решение перерегистрироваться в России было принято 22 июля того же года.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находится 21,04% акций. "Лента" управляет 253 гипермаркетами в 88 городах России и 140 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.