Хайнань установил авиасообщение с 62 городами в 20 странах и регионах мира

ХАЙКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань наращивает международное авиасообщение, которое уже установлено с 62 городами в 20 странах и регионах мира. Такие данные опубликованы в официальном аккаунте свободного торгового порта провинции в мессенджере "Вичат".

В 2019 году властями была поставлена задача создания четырехчасового и восьмичасового экономических авиационных поясов. Первый предусматривает установление авиасообщения с 21 азиатской страной в регионе, где проживает до 47% всего населения планеты. Восьмичасовой экономический пояс должен включать в себя 59 государств и регионов в Океании, Африке и Европе.

В сообщении указывается, что в настоящее время наблюдается значительное увеличение числа авиационных маршрутов и работающих в провинции авиакомпаний. Аэропорты Хайнаня обслуживают пассажирские перелеты по 400 внутренним направлениям, а также восемь грузовых авиационных маршрутов. Что касается прямых международных рейсов, то к настоящему моменту их насчитывается 103.

По мере ускорения реализации проекта свободного торгового порта, властями наращиваются усилия по созданию авиационного узла, покрывающего Тихий океан и Индийский океан, уточняется в публикации. К 2025 году поставлена задача увеличения общего пассажиропотока работающих в провинции аэропортов до уровня не менее 70 млн человек.