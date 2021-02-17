Исследование: маркировка молочной продукции позволит убрать более 22% контрафакта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки на молочную продукцию позволит вывести из незаконного оборота более 22% от числа выпускаемой продукции в год. К такому выводу пришли сотрудники научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ.

"Каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое являются контрафактными или фальсифицированными и находятся в незаконном обороте. Введение обязательной маркировки позволит вывести из незаконного оборота 22,4% молочной продукции в год или почти 9,9 млрд товаров. В процентном соотношении доля незаконного оборота питьевого молока и сливок достигает - 24,56%, сливочного и топленого масла и спредов - 44,13%, мороженого - 21,51%", - говорится в сообщении.

В ходе исследования специалисты НИФИ оценивали условия, при которых введение маркировки признается целесообразным: прогнозируемый возможный рост цен, а также баланс доходов и затрат хозяйствующих субъектов и государства в случае замещения незаконной продукции. Результаты расчетов показали, что введение обязательной маркировки в отношении молочной продукции сможет дать дополнительный доход для хозяйствующих субъектов, а также увеличит налоговые поступления на прибыть, на доходы физлиц и по страховым взносам для бюджета РФ.

"Увеличение бюджетных доходов составит 21,2 млрд рублей, а дополнительные доходы хозяйствующих субъектов от замещения незаконной продукции законной составят 52,6 млрд рублей", - отмечают эксперты.

В России 20 января началась добровольная маркировка молочной продукции. С 1 июня 2021 года станет обязательной маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции с меньшим сроком годности. До введения обязательной маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором маркировки, будет выдавать производителям коды (data matrix) бесплатно, это призвано стимулировать заблаговременную подготовку участников рынка.