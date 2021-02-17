МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество выездных налоговых проверок в РФ в 2020 году снизилось на треть - до 6 тыс. Эти проверки дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам заседания расширенной коллегии.

"Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть и составило 6 тыс., в том числе в связи с введением моратория на их проведение. Контрольные мероприятия дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд рублей. При этом более половины (158 млрд рублей) обеспечены аналитической работой", - отмечается в сообщении.