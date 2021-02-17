Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Габоне

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Габонской Республике, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29-й страной мира и четвертым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V", - указано в сообщении.