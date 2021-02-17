"Газпром нефть" выделит средства на лечение детей ХМАО и сохранение уклада народов Севера

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" направит в 2021 году средства для лечения детей с тяжелыми заболеваниями в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на проекты по сохранению этнокультуры и самобытного уклада жизни коренных народов Севера, говорится в сообщении компании.

"Компания заинтересована в комплексном развитии Югры и в том, чтобы качество жизни здесь продолжало расти. Без этого мы не можем считать успешными свои инвестиционные и технологические проекты в регионе. "Газпром нефть" всегда следует принципу, что на территориях нашей деятельности должно быть комфортно не только работать, но и жить", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Средства будут выделены в рамках подписанного с регионом соглашения о социальном сотрудничестве на 2021 год. "В соглашение вошли социальные проекты региона, которые будут реализованы при участии "Газпром нефти". В пяти районах округа - Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском и Кондинском - будут благоустроены территории, отремонтированы дороги и объекты социальной сферы", - добавили в компании.

"Наряду с мероприятиями по обеспечению основной деятельности документом закреплены обязательства компании "Газпром нефть" по экологической и социальной ответственности", - отметила губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова.

"Газпром нефть" - один из крупнейших социальных инвесторов в ХМАО. Компания реализует проекты на основании социально-экономических соглашений с правительством и муниципальными образованиями округа по программе социальных инвестиций "Родные города".

При поддержке "Газпром нефти" в Югре построены Югорская шахматная академия, детский сад "Планета детства", этнический детский лагерь "Кар-Тохи" в селе Русскинская и 120-квартирный жилой комплекс в Ханты-Мансийске. В 2020 году компания направила средства на финансирование программы "Антивирус" по борьбе с COVID-19.