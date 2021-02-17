Автодилеры сообщили о временной приостановке выдачи льготных автокредитов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически исчерпан, а новый транш пока не поступил, сообщили ТАСС в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

"Сейчас нам сообщают дилеры, что уже большинство банков приостановили выдачу кредитов по программам кредитования с государственным субсидированием. Лимит ранее направленных средств практически исчерпан, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, ожидаем в ближайшее время", - сказали в ассоциации.

В Русфинанс банке ТАСС подтвердили приостановку выдачи льготных автокредитов из-за израсходования денежного лимита соответствующих госпрограмм. "Решение о запуске или приостановке действия госпрограммы льготного автокредитования принимается на уровне правительства Российской Федерации, оно не зависит от банков-участников этой социальной инициативы. Русфинанс банк в качестве партнера выступает как финансовый провайдер скидки, которую получают клиенты при покупке автомобилей в кредит по госпрограмме. Банки участвуют в конкурсе и им выделяются фиксированные бюджеты для возмещения скидок. На данный момент запрошенный Русфинанс банком лимит израсходован и действие программы приостановлено", - прокомментировал ситуацию директор департамента розничного автокредитования Русфинанс банка Алексей Бородавин.

В пресс-службах Сбербанка и Росгосстрах банка отказались от комментариев. ТАСС также направил запросы в ВТБ, "Открытие" и Газпромбанк.

Как ранее сообщали в Минпромторге РФ, в 2021 году на льготное автокредитование выделено почти 9 млрд рублей.