Правительство рассматривает вопрос о продлении субсидирования авиакомпаний и аэропортов

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 17 февраля. / ТАСС/. Правительство РФ рассматривает вопрос о продлении поддержки российских авиакомпаний и аэропортов на фоне пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем субсидировании [авиакомпаний и аэропортов]",- сказал он.

Иванов также отметил, что пандемия ударила и по авиастроителям, в том числе по ОАК, и на данный момент прорабатывается возможность субсидирования компаний - покупателей российской авиатехники.

О программе субсидирования авиакомпаний

Программа поддержки авиакомпаний и аэропортов начала действовать в мае 2020 года и направлена на ежемесячную компенсацию расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июнь 2020 года. Всего на программу было выделено 23,4 млрд рублей для авиакомпаний и еще 10,9 млрд рублей дя аэропортов. Позже программа была продлена: компенсировать авиакомпании и аэропорты смогут "потерянных" пассажиров за период с февраля по октябрь 2020 года. При этом изначально перевозчик мог получить 365 рублей за каждого "потерянного" пассажира, позже эта сумма выросла до 685 рублей.